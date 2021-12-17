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İspanyollardan flaş yorum! "Arsenal Mesut Özil'den ders almadı"

Son dakika spor haberi: Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı alınan Pierre-Emerick Aubameyang için flaş bir yorum geldi. İngiliz devinde yüklü maaşlı bir sözleşmesi bulunan Gabonlu futbolcu için İspanyol basınında 'Mesut Özil' benzetmesinde bulunuldu. Aubameyang'ın, şu anda kazandığı maaşı ödemeye istekli bir kulüp bulmanın çok zor olduğu ifade edilirken, 'Arsenal, Mesut Özil'den ders almadı' yorumu yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 19:11
İspanyollardan flaş yorum! "Arsenal Mesut Özil'den ders almadı"

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da Pierre-Emerick Aubameyang'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Kadro dışı kalmasının yanı sıra kaptanlığı da elinden alınan Gabonlu santrfor ile ilgili İspanyol basınından flaş bir yorum geldi.

Aubameyang'ın 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmasının ardından performansında yaşanan düşüşe dikkat çeken AS sitesi, 'Mesut Özil' benzetmesinde bulundu.

'ARSENAL DERS ALMADI'
Mesut Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde sansasyonel bir başlangıca imza attığı ifade edilen haberde, 2018 yılında yüklü bir maaşla sözleşmesinin uzatıldığı ve ardından performansında düşüş yaşadığı belirtildi.

Aubameyang'ın De Gea'dan sonra takımda en çok para kazanan isim olduğu ve beklenen performansı veremediği kaydedildi. Premier Lig'de 14 maçta 4 gol atan 32 yaşındaki futbolcu için Arsenal'de kazandığı maaşı ödemeye istekli bir kulüp bulmanın çok zor olduğu bildirilirken, 'Arsenal, Özil'den ders almadı' yorumu yapıldı.

Arteta'nın Mesut Özil'i bir kenara ittiği ifade edilen haberde, Aubameyang krizinin nasıl sonuçlanacağının merak edildiği yazıldı.

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