Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken kadro da şekillenmeye başladı. Taraftarı önünde galibiyete şartlanan sarı-lacivertliler, 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçına göre farklı isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik heyetin, Galatasaray derbisinden sonra olduğu gibi yine 3'lü formasyonla dizilişi yapması beklenirken, özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yaşanacak. Altay Bayındır'ın yokluğunda yine eldivenleri Berke'nin giyeceği Kanarya'da savunma Tisserand, Kim ve Attila Szalai'den oluşacak.
KANATTA FERDİ&OSAYI
Kanat bek olarak Ferdi ile Osayi'nin görev alması beklenirken, orta sahada geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısındaki performansıyla eleştirilen Gustavo'nun yerine Sosa formaya yakın. Arjantinli ile birlikte son haftaların formda ismi Crespo görev yapacak. Bu mevkide Zajc sürprizde.