Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken kadro da şekillenmeye başladı. Taraftarı önünde galibiyete şartlanan sarı-lacivertliler, 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçına göre farklı isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin, Galatasaray derbisinden sonra olduğu gibi yine 3'lü formasyonla dizilişi yapması beklenirken, özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yaşanacak. Altay Bayındır'ın yokluğunda yine eldivenleri Berke'nin giyeceği Kanarya'da savunma Tisserand, Kim ve Attila Szalai'den oluşacak.