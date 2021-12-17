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Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli camiada gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Cezası sona eren İrfan Can Kahveci Beşiktaş’a karşı sahada olacak. Gaziantep’te eleştirilen Gustavo’nun yerine ise Jose Sosa formaya yakın. İyileşen Enner Valencia da 11’i zorluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken kadro da şekillenmeye başladı. Taraftarı önünde galibiyete şartlanan sarı-lacivertliler, 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçına göre farklı isimlerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

Teknik heyetin, Galatasaray derbisinden sonra olduğu gibi yine 3'lü formasyonla dizilişi yapması beklenirken, özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklikler yaşanacak. Altay Bayındır'ın yokluğunda yine eldivenleri Berke'nin giyeceği Kanarya'da savunma Tisserand, Kim ve Attila Szalai'den oluşacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

KANATTA FERDİ&OSAYI
Kanat bek olarak Ferdi ile Osayi'nin görev alması beklenirken, orta sahada geçtiğimiz hafta Gaziantep karşısındaki performansıyla eleştirilen Gustavo'nun yerine Sosa formaya yakın. Arjantinli ile birlikte son haftaların formda ismi Crespo görev yapacak. Bu mevkide Zajc sürprizde.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'i şekilleniyor! Enner Valencia, İrfan Can ve Sosa...

İleri üçlüde ise kaptan Mesut Özil'le cezası sona eren İrfan Can'ın yerleri garanti. Sakatlıktan çıkan Valencia'nın 11'de olup olmayacağını ise idman performansı belirleyecek. Son karar yarınki antrenmanda verilecek. Valencia yedek soyunursa forvette yine Serdar Dursun görev alacak.

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