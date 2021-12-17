Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı! "Parasını ödeyemezler"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, gündemine Luuk de Jong'u aldı.

Beşiktaş'ın da listesinde olan yıldız golcü için İngiliz basını flaş bir yorumda bulundu.

Haberde; "Luuk de Jong, Beşiktaş için de bir hedefti. Ancak ücretini karşılayabilecek durumda değiller ve yeni bir forvet aramıyorlar. Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki ay kiralık olarak Barcelona forvetiyle sözleşme imzalayacağına inanılıyor. Golcü olarak Serdar Dursun'a sahip olsalar da 31 yaşındaki De Jong'u transfer etmeye hevesli.

Hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya Hollandalı forvetin Barcelona'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil." denildi.