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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı! "Parasını ödeyemezler"

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın adı Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Luuk de Jong ile anılıyordu. İngiliz basınına yansıyan haberde, Fenerbahçe'nin transfere yakın olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın Hollandalı golcünün parasını ödeyemeyeceği yazıldı. (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 22:18
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Luuk de Jong çalımı! "Parasını ödeyemezler"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, gündemine Luuk de Jong'u aldı.

Beşiktaş'ın da listesinde olan yıldız golcü için İngiliz basını flaş bir yorumda bulundu.

Haberde; "Luuk de Jong, Beşiktaş için de bir hedefti. Ancak ücretini karşılayabilecek durumda değiller ve yeni bir forvet aramıyorlar. Fenerbahçe'nin ise önümüzdeki ay kiralık olarak Barcelona forvetiyle sözleşme imzalayacağına inanılıyor. Golcü olarak Serdar Dursun'a sahip olsalar da 31 yaşındaki De Jong'u transfer etmeye hevesli.

Hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya Hollandalı forvetin Barcelona'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil." denildi.

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