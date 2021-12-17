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Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör gelişmesi! Pereira yerine Kenan Koçak...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ayrılığı beklenirken, gündeme Slaven Bilic ismi gelmişti. Bununla beraber Kanarya'da listeye yeni ve sürpriz bir isim daha eklendi. Fenerbahçe yönetimi, yeni hocanın 'yerl olması konusunda karar verilmesi halinde' Kenan Koçak'ı takımın başına getireceği kaydedildi. Kenan Koçak; Hannover 96’da (1.39), Sandhausen’de (1.21) ve Wald Mannheim’da (1.63) puan ortalamaları tutturdu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile ipler koparken iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. Slaven Bilic'le temasta olduğu konuşulan sarı-lacivertlilerin ilk tercihinin yerli hoca olduğu ileri sürüldü. En güçlü adayın ise Kenan Koçak olduğu iddia edildi. A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Koçak'ın ismi geçen sezon Emre Belözoğlu'nun yardımcılığı için gündeme gelmişti. Son olarak Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'yı çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak ile yönetimin ilk teması kurduğu belirtiliyor.