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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık! Ferdi Kadıoğlu... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilere derbi maçı öncesi kötü bir haber geldi. İdmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 12:07
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık! Ferdi Kadıoğlu... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı. Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulmas ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi. MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin bu durumda 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.

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