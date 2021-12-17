FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min Jae'den Beşiktaş maçı sözleri! "Galibiyeti..." (FB spor haberi)

"TARAFTARIMIZIN BİZE OLAN KOŞULSUZ SEVGİSİ, COŞKULU DESTEĞİ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"



Güney Koreli futbolcu, sarı lacivertli taraftarların kendisini çok sevmesi ve kendisine olumlu mesajlar göndermesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Taraftarımızın bize olan koşulsuz sevgisi, coşkulu desteği bizim en büyük gücümüz. Biz de futbolcular olarak buna en iyi şekilde karşılık vermeliyiz. Son maçta yaptığım hatalardan dolayı çok üzgünüm. Çok daha iyi performans ortaya koymak için konsantre bir şekilde çalışmaya ve takıma faydalı olmaya devam edeceğim. Ne taraftarımızın ne de Fenerbahçe'nin bana olan güvenini boşa çıkarabilirim. Onları çok seviyorum. Biz takım olarak hepimiz taraftarımızın desteği ile mutlu oluyoruz. Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir ailenin parçası olmak beni çok mutlu ediyor."





"BİZ FENERBAHÇE OLARAK HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKARIZ"



Beşiktaş maçıyla ilgili görüşleri sorulan Min-Jae, "Biz Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Kendi aramızda sürekli maçı konuşuyoruz. Bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz. Bu maçta takımın maç konsantrasyonu ve odağı doruk noktasında olacak. Hepimiz hazırız ve maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki pazar akşamı taraftarlarımız stadımızdan mutlu bir şekilde ayrılacak" yanıtını verdi.



