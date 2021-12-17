FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min Jae'den Beşiktaş maçı sözleri! "Galibiyeti..." (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de başarılar kazanmak istediğini belirten Kim, büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı lacivertli taraftarlar ve Fenerbahçe'nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için konsantre bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Min-Jae, Beşiktaş derbisinde taraftarlarına galibiyet armağan ederek takımın zirve yarışını sürdüreceğini belirtti. Taraftarın en büyük güçleri olduğunu sözlerine ekleyen Güney Koreli stoper, "Bizden desteklerini asla esirgemesinler. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak" dedi.
"HEM GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE HEM ŞİMDİ BU MAÇIN ÖNEMİNİ TÜM KULÜP OLARAK BİLİYORUZ"
"Derbi maçların ne anlama geldiğinin, ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim" diyen Min-Jae, "Fenerbahçe'ye transfer sürecimde hem kulüp hem de menajerim bu konuda beni bilgilendirmişti. Ayrıca hem Galatasaray maçından önce hem şimdi bu maçın önemini tüm kulüp olarak biliyoruz. Kendi mabedimizde, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın tutkusunu çok iyi biliyorum. Ortamı şimdiden hayal edebiliyorum. Bu sezon ilk kez taraftarımızın önünde böyle büyük bir maç oynayacağız. Ben de çok heyecan duyuyorum. Üç puanı almak için takımıma elimden gelen katkıyı sunacağım. Taraftarımıza galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.