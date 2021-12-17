Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya müjde! Altay Bayındır çalışmalara başladı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya müjde! Altay Bayındır çalışmalara başladı (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerde 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 14:08
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya müjde! Altay Bayındır çalışmalara başladı (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Altay'ın yapılan son kontroller neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasiteyle yapabileceğinin belirlendiği vurgulandı.

Saha çalışmalarına başlayan genç file bekçisinin ileriki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Altay Bayındır, ekim ayı sonunda Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırıldığı için ameliyat edilmişti.

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