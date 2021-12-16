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"Yeneceğiz"

Son haftaların formda ismi Crespo: “Beşiktaş’ı yenip, taraftara güzel bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyoruz”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
"Yeneceğiz"
Crespo, Beşiktaş'ı yenmek istediklerini söyledi. Derbi öncesi kulüp sitesine açıklama yapan Portekizli futbolcu, "Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da göstermek için sahada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek ve kalan iki maçımızı da kazanarak devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada girmek istiyoruz" dedi. Taraftardan desteklerini sürdürmesini isteyen Crespo, her maç üstüne koyarak devam edeceğini söyledi.
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