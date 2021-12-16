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Rossi ile gidiyor!

Pereira'nın ismi Brezilya'da Flamengo ile anılıyor. ESPN, "Flamengo'nun yeni teknik direktörü Pereira'yı tanıyalım" başlığıyla Portekizli hocayı tanıtırken, bir diğer iddia ise Pereira'nın Flamengo'ya Diego Rossi ile gitmek istediği. Luiz Gustavo'nun da artık ülkesine dönmeyi planladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Rossi ile gidiyor!
Pereira'nın ismi Brezilya'da Flamengo ile anılıyor. ESPN, "Flamengo'nun yeni teknik direktörü Pereira'yı tanıyalım" başlığıyla Portekizli hocayı tanıtırken, bir diğer iddia ise Pereira'nın Flamengo'ya Diego Rossi ile gitmek istediği. Luiz Gustavo'nun da artık ülkesine dönmeyi planladığı ileri sürüldü.
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