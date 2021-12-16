Haberler Fenerbahçe İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, bu sezon skora verdiği katkıyla öne çıkarken, bu durum Arsenal taraftarlarının da dikkatini çekti. İngiliz basınının derlediği haberde, Arsenal'li futbolseverlein Mesut Özil tepkilerine yer verilirken, Türk asıllı Alman futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı. (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:15
İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Fenerbahçe'ye 2021 yılının ocak ayında transfer olan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemezken, bu sezona ise müthiş başladı. Türk asıllı Alman yıldız, bu sezon 17 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Mesut Özil'in bu performansı, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. hitc.com'da yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Arsenal taraftarlarının da görüşlerine yer verildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Haberde; geçen sezonu sadece 1 asistle kapatan Mesut'un, bu sezon takıma tam anlamıyla alıştığı ve 17 maçta 6 gol atıp, 2 asist yaptığına dikkat çekildi. Fenerbahçe'nin ligde en çok gol atan oyuncusunun Mesut Özil olduğu vurgulanırken, Türk asıllı Alman yıldızın eski günlerine dönme sinyalleri verdiği ifade edildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Arsenal taraftarları da Mesut'un adeta yeniden doğmasına tepkisiz kalmadı. Mesut'un bu sezonki performansından oldukça etkilenen İngiliz futbolseverler, sosyal medyadan övgü dolu mesajlar paylaştılar.

İşte o paylaşımlar:

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

"Aynı zamanda onların en çok gol atan oyuncusu. Medya buna asla yer vermeyecek...Özil dünya çapında bir futbol efsanesi..."

İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

"O bunu hak ediyor, onun adına mutluyum"

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