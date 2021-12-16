İngiltere'de gündem Mesut Özil! Arsenal taraftarları...

Fenerbahçe'ye 2021 yılının ocak ayında transfer olan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemezken, bu sezona ise müthiş başladı. Türk asıllı Alman yıldız, bu sezon 17 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla eski günlerini hatırlattı.

Mesut Özil'in bu performansı, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. hitc.com'da yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Arsenal taraftarlarının da görüşlerine yer verildi.