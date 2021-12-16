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Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli camiada gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Galatasaray maçında İrfan’ın asistini, Mesut gole çevirmişti. Formda ikili, pazar günü Beşiktaş’ı da yıkmayı hedefliyor. İrfan Can Kahveci, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada 1 gol+2 asist üretti. Ligde 5 gol+2 asistle (7 gol katkısı) takımın en skorer ismi olan Mesut, Gaziantep maçında Arsenal'deki parlak günlerini hatırlatmıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan sarılacivertliler sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Vitor Pereira'nın bu maçtaki en önemli kozları ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak.

Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Gaziantep deplasmanında bir gol atıp bir de asist gerçekleştiren Mesut, futboluyla Arsenal'deki parlak günlerinden kesitler sunmuştu. Eski formunu yakalayan İrfan Can'ın da cezası sona erdi. Süper ikili pazar günü birlikte sahada olacak.

Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

DURSUN FORMAYA YAKIN
Galatasaray derbisinde ortaklaşa attıkları golle galibiyette pay sahibi olan iki yıldız, aynı tarifeyi Beşiktaş'a da uygulayıp siyah-beyazlıları da eli boş göndermeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Öte yandan teknik direktör Pereira'nın forvette yine Serdar Dursun'la maça başlaması bekleniyor. Osayi Samuel ile Diego Rossi de kanatlarda şans bekleyecek. İki oyuncudan birisi duruma göre yedek soyunabilir. Orta sahada ise Crespo ve Zajc ilk 11'e çok yakın. G.Antep'te çok pas hatası yapan Luiz Gustavo için kararı ise Pereira verecek.

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