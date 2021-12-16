Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Öte yandan teknik direktör Pereira'nın forvette yine Serdar Dursun'la maça başlaması bekleniyor. Osayi Samuel ile Diego Rossi de kanatlarda şans bekleyecek. İki oyuncudan birisi duruma göre yedek soyunabilir. Orta sahada ise Crespo ve Zajc ilk 11'e çok yakın. G.Antep'te çok pas hatası yapan Luiz Gustavo için kararı ise Pereira verecek.