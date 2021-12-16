Fenerbahçe'nin 'Kartal Avcıları' belli oldu! Mesut Özil ve İrfan Can...

Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan sarılacivertliler sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Vitor Pereira'nın bu maçtaki en önemli kozları ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak.
Gaziantep deplasmanında bir gol atıp bir de asist gerçekleştiren Mesut, futboluyla Arsenal'deki parlak günlerinden kesitler sunmuştu. Eski formunu yakalayan İrfan Can'ın da cezası sona erdi. Süper ikili pazar günü birlikte sahada olacak.
DURSUN FORMAYA YAKIN
Galatasaray derbisinde ortaklaşa attıkları golle galibiyette pay sahibi olan iki yıldız, aynı tarifeyi Beşiktaş'a da uygulayıp siyah-beyazlıları da eli boş göndermeyi hedefliyor.