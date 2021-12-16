Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidiyor Slaven Bilic geliyor! Flaş iddia...

Vitor Pereira'dan umudu kesen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Slaven Bilic iddiaları artıyor... Çin basını, sarı-lacivertlilerin Hırvat hoca ile sıcak temas halinde olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtilen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, ocak ayında sarılacivertli kulüple sözleşme imzalayabileceği ifade edildi. Bilic'in bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Beijing Guoan'dan ayrılabileceği iddia edildi. Bilic ile yakın temasta olan sarı-lacivertli yönetim alternatifleri de hazırda tutuyor. Okan Buruk, Joachim Löw ve ismi gizlenen birkaç teknik direktör adayının daha masada yer aldığı kulislerde konuşuluyor.