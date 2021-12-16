Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidiyor Slaven Bilic geliyor! Flaş iddia...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidiyor Slaven Bilic geliyor! Flaş iddia...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, flaş bir iddia geldi. Çin basını, Fenerbahçe’nin Slaven Bilic’le görüşme halinde olduğunu yazdı. Ocak ayında imzaların atılabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidiyor Slaven Bilic geliyor! Flaş iddia...

Vitor Pereira'dan umudu kesen Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Slaven Bilic iddiaları artıyor... Çin basını, sarı-lacivertlilerin Hırvat hoca ile sıcak temas halinde olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtilen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, ocak ayında sarılacivertli kulüple sözleşme imzalayabileceği ifade edildi. Bilic'in bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Beijing Guoan'dan ayrılabileceği iddia edildi. Bilic ile yakın temasta olan sarı-lacivertli yönetim alternatifleri de hazırda tutuyor. Okan Buruk, Joachim Löw ve ismi gizlenen birkaç teknik direktör adayının daha masada yer aldığı kulislerde konuşuluyor.

DİĞER
Beren Saat'in son halini gören 'Selena Gomez' sandı! Beren Saat'ten iddialı pozlar...
Karabük savaş alanına döndü! 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor