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Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonuna büyük umutlarla giriş yapan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başladı. Hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:11
Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli yönetim alternatif hoca arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira konusunda yönetimin de umudu tamamen yok olurken teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Yabancı hoca için Slaven Bilic ismi ön plana çıkarken sarı lacivertliler yerli aday ihtimalini de yok saymıyor.

Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Hürriyet'in haberine göre; Kenan Koçak'la ilk teması kuran Fenerbahçe, yerli teknik direktör kararı vermesi durumunda takımın başına bu ismi getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin ilk teması kurduğu iddia edilen Kenan Koçak'ın çalışmış olduğu son 3 takımdaki puan ortalamaları:

Hannover 96: 1.39
Sandhausen: 1.21
Waldh Mannheim: 1.63

İsminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından Kenan Koçak, Twitter'da TT oldu.

Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Uefa Pro-Lisans'ı bulunan Kenan Koçak 5 Ocak 1981 Kayseri doğumlu. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim'de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti. 2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg'a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi. Sonrasında ise Redbull Salzburg'un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim'ı çalıştırarak başlamıştı. Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı. Koçak'ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.

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