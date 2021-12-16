Fenerbahçe'de Kenan Koçak sesleri! Görüşmeler başladı

Uefa Pro-Lisans'ı bulunan Kenan Koçak 5 Ocak 1981 Kayseri doğumlu. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim'de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti. 2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg'a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi. Sonrasında ise Redbull Salzburg'un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim'ı çalıştırarak başlamıştı. Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı. Koçak'ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.