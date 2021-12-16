Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı henüz gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin gündemindeki Barcelonalı golcü Luuk de Jong transferine engel çıktı. Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'in yeniden Barça'ya dönmesi gündemde. Bu transfer ise Luuk de Jong takasına bağlı. İşte yılın takasına dair tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri - FB spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı henüz gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin gündemindeki Barcelonalı golcü Luuk de Jong transferine engel çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'in yeniden Barça'ya dönmesi gündeme geldi fakat bu transfer ise Luuk de Jong takasına bağlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Ancak transfer ile ilgili son kararı Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Sport'un haberine göre; İtalyan kulübü Inter'in Luuk de Jong'u transfer etmek istediği belirtildi. Bu transferin ise Alexis Sanches'in Barcelona'ya gönderilmesine bağlı olduğu belirtildi.

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