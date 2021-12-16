FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin transferine Alexis Sanchez engeli! (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı henüz gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin gündemindeki Barcelonalı golcü Luuk de Jong transferine engel çıktı.
Süper Lig'de beklenilen performansı henüz gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin gündemindeki Barcelonalı golcü Luuk de Jong transferine engel çıktı.
Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'in yeniden Barça'ya dönmesi gündeme geldi fakat bu transfer ise Luuk de Jong takasına bağlı.
Ancak transfer ile ilgili son kararı Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez verecek.
Sport'un haberine göre; İtalyan kulübü Inter'in Luuk de Jong'u transfer etmek istediği belirtildi. Bu transferin ise Alexis Sanches'in Barcelona'ya gönderilmesine bağlı olduğu belirtildi.