FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ses getirecek bir tranfere imza atıyor... Sarı lacivertliler, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.

ÖNCE BARCELONA SONRA BENFICA



Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. İsak, Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşmıştı. Geleceğin yldız adayı Benfica'dan ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atacak.