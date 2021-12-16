Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti. Kanarya, genç yeteneği Türkiye'ye getiriyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 09:07
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ses getirecek bir tranfere imza atıyor... Sarı lacivertliler, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giyen 14 yaşındaki genç yetenek İsak Vural'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

ÖNCE BARCELONA SONRA BENFICA

Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. İsak, Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşmıştı. Geleceğin yldız adayı Benfica'dan ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya transferi bitirdi! 14 yaşında genç yetenek İsak Vural Türkiye'ye geliyor (FB spor haberi)

Transferle ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Isak, Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden birisi. Barcelona, Isak transferinden dolayı ceza alıyordu, Benfica'nın da transfer ettiği bir isimdi" ifadelerini kullandı.

>Kanarya'da transferi bitirdi! Genç yetenek Türkiye'ye geliyor

Kanarya'da transferi bitirdi! Genç yetenek Türkiye'ye geliyor

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