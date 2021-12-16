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Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

İngiliz devi Chelsea'den Real Madrid'e gittikten sonra bir türlü eski performansını yakalayamayan Eden Hazard ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Belçikalı yıldız için Fransız ekibinin devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:12
Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard, büyük umutlarla geldiği İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

2019'da Real Madrid'in yaklaşık 115 milyon euro gibi astronomik bir bonservis bedeli ile İngiltere Premier League ekibi Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hazard, özellikle sakatlıkların etkisi ile başkent ekibinde çok az forma şansı buldu ve etki yaratmakta zorlandı.

Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

Bir süredir Real Madrid teknik ekibi ve yöneticilerinin gözden çıkardığı iddia edilen Belçikalı oyuncunun adı eski kulübü Chelsea'nin yanı sıra Arsenal ve Newcastle United ile anılan oyuncu, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid yöneticilerinden "ayrılabilirsin" mesajını aldı.

Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

Oyuncu ile iletişime geçen Real Madrid yetkilileri, 25 milyon euro bonservis bedeli getirmesi karşılığında Hazard'a transfere izin vereceklerini bildirdi. Oyuncuyu devre arasında satmak isteyen takım, zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde ise yaza kadar kiralama seçeneğinine de kabul.

Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE İDDİASI

Hazard için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

Eden Hazard'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe...

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

İspanyol basınında yer alan haberde, Eden Hazard'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e dönebileceği iddia edildi.

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