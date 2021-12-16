Haberler Fenerbahçe Çifte müjde

Çifte müjde

Sakatlıkları geçen Valencia ile Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. İki yıldız derbi kadrosunda yer alacak. 32 yaşındaki Valencia bu sezon sarı-lacivertli forma ile 14 maçta 7 gol+2 asiste imza attı. Mert Hakan Yandaş ise 13 karşılaşmada şans bulurken, 1 gol+1 asist üretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Çifte müjde

Kanarya'da derbi öncesi Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sevinci yaşanıyor. Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve tedavileri tamamlanan iki futbolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştılar. Valencia ile Mert Hakan'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmesi ve teknik heyetin kararına göre en az bir devre şans bulması bekleniyor. Takımda, İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının da sona ermesiyle kritik mücadele öncesi Altay Bayındır dışında eksik oyuncu kalmadı. Altay dün özel program uyguladı.


DİĞER
Yargı'nın güzel Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz büyüledi! İşte benzerlikleri olay olan Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz...
Karabük savaş alanına döndü! 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor