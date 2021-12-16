Çifte müjde

Kanarya'da derbi öncesi Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sevinci yaşanıyor. Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve tedavileri tamamlanan iki futbolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştılar. Valencia ile Mert Hakan'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmesi ve teknik heyetin kararına göre en az bir devre şans bulması bekleniyor. Takımda, İrfan Can'ın 2 maçlık cezasının da sona ermesiyle kritik mücadele öncesi Altay Bayındır dışında eksik oyuncu kalmadı. Altay dün özel program uyguladı.



