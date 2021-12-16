Allahyar'dan Fenerbahçe açıklaması! Geri dönüyor

" Zorya 'daki son durumuyla ilgili footboom'a konuşan İranlı golcü, "Dinamo ile oynadığım maç benim için Zorya formasındaki son karşılaşmaydı. Kiralık sözleşmem sona erdi ve bu yüzden Fenerbahçe 'ye dönüyorum."

"Zorya'nın şu ana kadar kariyerimin en iyi aşaması olduğunu düşünüyorum. Çok şey başarıldı ve ilerleme kaydedildi. Bu kulüpte benim için her şey yolunda gitti. Buraya geldiğimde kendi kişisel amaçlarım ve hedeflerim vardı. Onlara ulaştığım için mutlu. Bu dönem çok hoş anılar bırakacak."