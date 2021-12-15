Fenerbahçe'nin genç yıldızını Süper Lig ekibi 'kapacak'! Burak Kapacak...

Fenerbahçe 'nin sezon başında Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak 'a Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

İzmir ekibinin, 22 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig 'den başka takımların da transfer listesinde yer alan Burak için Göztepe yönetimi temaslara başladı.

Hiç süre alamadı!

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.