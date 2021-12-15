Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Kim, Szalai ile de zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşadı. Tisserand da benzer şekilde uyumsuzluklar yaşadı. Gaziantep'in attığı 3. golde Kim'in hatasında Figueiredo affetmedi. Sarı-lacivertliler böylece en çok güvendiği takım savunmasında sorun yaşadı. Milliyet'in haberine göre; bu durum Vitor Pereira'nın planlarının çökmesine de neden oldu.