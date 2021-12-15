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Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de savunma adeta çöktü. Sarı-lacivertlilerin yediği tüm gollerde orta saha ve savunma oyuncularının bireysel hataları dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:34
Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Gaziantep deplasmanında bireysel hatalar can sıktı. Özellikle takım savunmasında gelen arka arkaya hatalar sonuca direkt etki etti.

Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Yenilen 3 golde de savunma bölgesinde yer alan oyuncuların bireysel hatalarının olması gözlerden kaçmadı. İlk 2 golde orta sahadan çıkarken topu kaptıran Luiz Gustavo hatalıydı. Gustavo, 2 golde de bariz hatalarıyla saç baş yoldurdu. Brezilyalı futbolcu hatalar üzerine 61. dakikada kenara alındı.

Fenerbahçe'de savunma çöktü!

2. golde de Ferdi Kadıoğlu yaktı. Rakibine arkadan müdahale ederek penaltı yaptıran Ferdi'nin hamle zamanlaması hatalıydı. Ancak esas şaşkınlığı Kim Min Jae yarattı. Sezonun yıldızlaşan ismi son bölümde yaptığı bireysel hatalarla öne çıktı.

Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Kim, Szalai ile de zaman zaman iletişim sıkıntısı yaşadı. Tisserand da benzer şekilde uyumsuzluklar yaşadı. Gaziantep'in attığı 3. golde Kim'in hatasında Figueiredo affetmedi. Sarı-lacivertliler böylece en çok güvendiği takım savunmasında sorun yaşadı. Milliyet'in haberine göre; bu durum Vitor Pereira'nın planlarının çökmesine de neden oldu.

Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Gaziantep maç boyunca Fenerbahçe kalesinde 5 net fırsat yakalarken, 3'ünde gol oldu. Tüm bunların sonucunda sarı-lacivertliler adeta rakibe kendi kendine maçı hediye etti.

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