Fenerbahçe'de savunma çöktü!

Fenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Gaziantep deplasmanında bireysel hatalar can sıktı. Özellikle takım savunmasında gelen arka arkaya hatalar sonuca direkt etki etti.
Yenilen 3 golde de savunma bölgesinde yer alan oyuncuların bireysel hatalarının olması gözlerden kaçmadı. İlk 2 golde orta sahadan çıkarken topu kaptıran Luiz Gustavo hatalıydı. Gustavo, 2 golde de bariz hatalarıyla saç baş yoldurdu. Brezilyalı futbolcu hatalar üzerine 61. dakikada kenara alındı.
2. golde de Ferdi Kadıoğlu yaktı. Rakibine arkadan müdahale ederek penaltı yaptıran Ferdi'nin hamle zamanlaması hatalıydı. Ancak esas şaşkınlığı Kim Min Jae yarattı. Sezonun yıldızlaşan ismi son bölümde yaptığı bireysel hatalarla öne çıktı.