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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde! Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş...

Spor haberi... Süper Lig'in 17. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:20
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde! Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş...

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

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