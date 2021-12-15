Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı!

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını elinin tersiyle iten Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Gaziantep FK yenilgisi sonrasında Gaziantep'teki havaalanında İstanbul'da dönüş hazırlığında olan Fenerbahçe kafilesine taraftarlar büyük tepki gösterdi. Son derece tepkili olan taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ettiler. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi sadece Başkan Ali koç ve yönetime de değildi.





PEREIRA VE FUTBOLCULARA DA TEPKİ VAR



Tepkilerden teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular da nasiplerini aldı. Ancak bu tepkilerin kat kat fazlası sosyal medyada yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların gözünde kredisi tamamen tükenen Başkan Ali Koç burada da istifaya davet edildi. Yorumlarda yine Pereira ve futbolculara da tepkiler vardı.



