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Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini daha yaşayan Fenerbahçe'de, taraftarlar başkan Ali Koç'a isyan bayrağını açtı. Gaziantep FK yenilgisi sonrasında Gaziantep'teki havaalanında İstanbul'da dönüş hazırlığında olan Fenerbahçe kafilesine taraftarlar büyük tepki gösterdi. Son derece tepkili olan taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ettiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı!

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını elinin tersiyle iten Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını çekti. Gaziantep FK yenilgisi sonrasında Gaziantep'teki havaalanında İstanbul'da dönüş hazırlığında olan Fenerbahçe kafilesine taraftarlar büyük tepki gösterdi. Son derece tepkili olan taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ettiler. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi sadece Başkan Ali koç ve yönetime de değildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı!

PEREIRA VE FUTBOLCULARA DA TEPKİ VAR

Tepkilerden teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular da nasiplerini aldı. Ancak bu tepkilerin kat kat fazlası sosyal medyada yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarların gözünde kredisi tamamen tükenen Başkan Ali Koç burada da istifaya davet edildi. Yorumlarda yine Pereira ve futbolculara da tepkiler vardı.

Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı!

FUTBOLCULAR NEDEN ACI ÇEKMİYORLAR...

Takvim'in haberine göre sosyal medyada "Başkan hala orda mısın?", "İstifa etsen en büyü hizmeti etmiş olursun", "Vitor Pereira sana da güle güle", "Futbol kötü değil ama acı çeken futbolcu neden yok, takım neden tepki vermiyor" şeklinde yorumlar yapıldı. En çok tepki çeken futbolcuların başında da Gaziantep'te yenilen 3 golün 2'sinde bariz hatası olan Luiz Gustavo vardı.

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