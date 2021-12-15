Haberler Fenerbahçe Barcelona'nı yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Barcelona'nı yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, zirveden uzak kalan Fenerbahçe takıma net bir santrfor transferi yapmak için harekete geçti. Eski yıldızı Vedat Muriqi'nin ismi sık sık Kanarya ile anılsa da hedefteki isim Barcelona'nın yıldızı Luuk de Jong. İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:35
Barcelona'nı yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'nı yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin La Liga devi Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong'u ocak ayında kadrosuna katmak istediğini yazdı. Gabriel Sans imzalı haberde Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediği ve Luuk de Jong'un da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın da sezon başında 31 yaşındaki forvetle ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

Barcelona'nı yıldızı Kanarya oluyor! Luuk De Jong...

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla formaları giyen 31 yaşındaki golcü, sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Tecrübeli forvet, bu sezon Barcelona formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. (aspor.com.tr)

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