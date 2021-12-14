Usta yazardan flaş Fenerbahçe eleştirisi! "Sistem çalışmıyor"

Fenerbahçe ilk dakikalarda kısa aralıklarla gole yakın iki etkili sağ kanat bindirmesi yaptı. Bu başlangıç olumlu bir gidişat mesajı veriyordu. Ama bir anda şok bir gol yediler. Gustavo santrada top kaybetti, bu hataya Berke de çok önde yakalanarak iştirak etti ve Figueierodo'nun 45 metreden usta vuruşunda top ağlara gitti.
Sonra Fenerbahçe yüklendi. Gaziantep de iyi futbol oynamıyor ama geriyi kapatarak mlücadele ediyordu. Bu arada Mesut'tan klas bir beraberlik golü geldi. İkinci devre başında Fenerbahçe tempoyu arttırdı. Baskı yoğunlaştı ama pozisyon sıkıntısı giderilemiyordu.
Sonra Ferdi'nin sırtı dönük oyuncuya yaptığı gereksiz hareket sonucu penaltıdan skor dezavantajına düşüldü. Artık işler zorlaşmıştı. Bu arada Berke karşı karşıya pozisyonda mutlak 3. golü önledi.