Usta yazardan flaş Fenerbahçe eleştirisi! "Sistem çalışmıyor"

Kısa süre sonra Zajc'ın mükemmel vuruşu ile tekrar skora denge geldi. Kısacası 3-1 olacak maç 2-2 oldu. Ama bunun morali de sistemi, düzeni sezon başından beri oturmayan Fenerbahçe'ye olumlu yansımadı. Ve yine hatalar zinciri ile 3. golü yediler.

Sonuçta dün gece Fenerbahçe için yine hüsranla bitti. Takım pozisyona girmekte zorlanıyor. Gustavo son derece formsuz. Baskılı oyunda ani rakip ataklarda üçlü defans da başka Kim olmak üzere çok kötüydü. İyi denebilecek iki oyuncu sayıyorum; Penaltıdaki hatasına rağmen Ferdi ve Crespo. Kendine bakmayan Rossi'nin ancak 20 dakikalık gücü var.