TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler ilk 16 hafta sonunda pek de istenildiği gibi değil.
Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Sarı-Lacivertliler'de ligin 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Altay Bayındır'dan gelen bu haberler de moral bozmuştu.
Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe için Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.