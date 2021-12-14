TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Milli kalecinin kulübü Gent'in 33 yaşındaki file bekçisinin ocak ayında ayrılışına çok sıcak bakmadığı belirtilirken, çok ısrar olması halinde ise 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği ileri sürülmüştü.

Belçika basınından De Zondag ile geleceği ve Fenerbahçe'nin ilgisi hakkında konuşan Sinan Bolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.