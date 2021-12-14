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TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Spor haberi... Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun süreceği haberi sonrası kaleci arayışlarına geçen kurmayların gündemine Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen Sinan Bolat gelmişti. Takımıyla olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, 33 yaşındaki tecrübeli eldivenden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (CEVDET BERKER İŞLEYEN | DIŞ HABERLER)

CEVDET BERKER İŞLEYEN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 16:01
TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler ilk 16 hafta sonunda pek de istenildiği gibi değil.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Sarı-Lacivertliler'de ligin 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Altay Bayındır'dan gelen bu haberler de moral bozmuştu.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe için Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Milli kalecinin kulübü Gent'in 33 yaşındaki file bekçisinin ocak ayında ayrılışına çok sıcak bakmadığı belirtilirken, çok ısrar olması halinde ise 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği ileri sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Belçika basınından De Zondag ile geleceği ve Fenerbahçe'nin ilgisi hakkında konuşan Sinan Bolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bolat takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili, "Sözleşmenin sonundayım ama henüz yöneticilerle görüşmedim. Bu konuda çok endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bolat'ın bu ifadeleri takımda kalacağı ve sözleşmesini uzatmaya sıcak olduğu yönünde yorumlandı.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

29 MAÇTA 22 GOL YEDİ
Bu sezon Gent kalesini 29 resmi maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, 22 gol yerken, 5 kez de kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat açıkladı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ
Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen 33 yaşındaki kalecinin kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp takımları bulunuyor.

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