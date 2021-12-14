Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! "Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik"

"İNANILMAZ TARAFTARLARI VAR"

Çek teknik adam, "Çok mutluyum. Daha önce karşılaştığımız birçok takım vardı. Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik. Türkiye'deki en büyük 3 kulüpten bir tanesi. Çok güzel bir stadyumu ve inanılmaz taraftarları var. Böyle bir kulüple karşılaşmak bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.