Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! "Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik"

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve orta saha oyuncusu Daniel Samek kura çekimini değerlendirdi.
"İNANILMAZ TARAFTARLARI VAR"
Çek teknik adam, "Çok mutluyum. Daha önce karşılaştığımız birçok takım vardı. Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik. Türkiye'deki en büyük 3 kulüpten bir tanesi. Çok güzel bir stadyumu ve inanılmaz taraftarları var. Böyle bir kulüple karşılaşmak bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.
Takımın orta saha oyuncularından Daniel Samek da kurayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı: