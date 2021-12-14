Haberler Fenerbahçe Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! "Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik"

Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! "Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik"

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, kurayı değerlendirdi. Çek teknik adam, Fenerbahçe ile eşleştikleri için mutlu olduklarını belirtip, "Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik. Çok güzel bir stadyumu ve inanılmaz seyircileri var. Böyle bir kulüple karşılaşmak bizim için büyük bir meydan okuma olacak." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 16:56 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 17:01
Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve orta saha oyuncusu Daniel Samek kura çekimini değerlendirdi.

Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! Fenerbahçe...

"İNANILMAZ TARAFTARLARI VAR"

Çek teknik adam, "Çok mutluyum. Daha önce karşılaştığımız birçok takım vardı. Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik. Türkiye'deki en büyük 3 kulüpten bir tanesi. Çok güzel bir stadyumu ve inanılmaz taraftarları var. Böyle bir kulüple karşılaşmak bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! Fenerbahçe...

Takımın orta saha oyuncularından Daniel Samek da kurayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

Slavia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky'den kura yorumu! Fenerbahçe...

"Kuradan dolayı heyecanlıyım. Teknik direktörümüz ve çocuklar her zaman daha önce görmediğimiz yerlerde oynamak isterler, bu yüzden Fenerbahçe'yi istediler. Çok mutluyum, Türkiye'ye gideceğiz. Kaliteli bir takımla güzel bir karşılaşma olacak"

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