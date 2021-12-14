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Mesut Özil Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında yine 'o vuruşu' yaptı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadele, Gaziantep FK'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılsa da, Mesut Özil'in attığı şık gol çok konuşuldu. Mesut, kendine has vuruşuyla rakip ağları sarstı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Mesut Özil Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında yine 'o vuruşu' yaptı!

Fenerbahçe, Gaziantep'ten hayal kırıklığıyla ayrılırken, kaptan Mesut Özil'in golü sosyal medyayı salladı. Deplasmanda skoru 1-1'e getiren golü atan yıldız futbolcu, kendisine has vuruşla tekrar gündeme geldi. Arsenal'de oynadığı dönemlerde de topu yere çarptırarak kaleciyi zorda bırakan ve ağları sarsan M10, bunlara bir yenisini de Gaziantep'te ekledi. Tecrübeli futbolcunun geçmiş dönemlerde attığı bu tarz goller, sosyal medyada paylaşıldı, kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı. Bu sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. 90 dakika boyunca 66 kez topla buluşan Mesut, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı.

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