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İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilirken, Mesut Özil'in golü İngiliz basınında gündem oldu. Mirror'da yer alan haberde; şık bir gole imza atan Mesut Özil'in eski günlerinden bir resital sunduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 12:25
İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Zorlu mücadelede etkili bir performans sergilemesine rağmen yenilgiyi önleyemeyen Mesut Özil ise İngiliz basınında gündem oldu.

İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Gaziantep'e attığı şık golle adından söz ettiren Mesut Özil için özel bir haber yapan Mirror, yıldız ismin eski günlerinden bir kesit sunduğunu yazdı.

İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Haberin detaylarında, Mesut Özil'in Türkiye kariyerine yavaş bir giriş yaptıktan sonra bu sezon eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdiğine değinildi.

İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

"WENGER DÖNEMİNİ HATIRLATTI"

Mesut'un bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol attığına dikkat çekilirken, "Özil'in Gaziantep'e attığı son gol, Arsenal'in efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger yönetimindeki dönemini hatırlattı" ifadelerine yer verildi.

İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Haberde Mesut'un attığı golle ilgili ise, "Tecrübeli oyuncu mükemmel zamanlanmış bir pasla savunmanın arkasına çok iyi sarkıp, büyüleyici bir vuruş yaptı" ifadesi kullanıldı.

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