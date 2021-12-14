İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Zorlu mücadelede etkili bir performans sergilemesine rağmen yenilgiyi önleyemeyen Mesut Özil ise İngiliz basınında gündem oldu.
Gaziantep'e attığı şık golle adından söz ettiren Mesut Özil için özel bir haber yapan Mirror, yıldız ismin eski günlerinden bir kesit sunduğunu yazdı.
Haberin detaylarında, Mesut Özil'in Türkiye kariyerine yavaş bir giriş yaptıktan sonra bu sezon eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdiğine değinildi.