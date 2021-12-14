İngilizlerden Mesut Özil yorumu! "Wenger dönemini hatırlattı"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Zorlu mücadelede etkili bir performans sergilemesine rağmen yenilgiyi önleyemeyen Mesut Özil ise İngiliz basınında gündem oldu.