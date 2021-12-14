Fener’den harakiri

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2 mağlup olarak fırsat tepti. Zirve ile farkı 9'a indirme şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde de 5. sıraya geriledi. Kalyon Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi 8. dakikada Figueiredo'nun orta sahadan attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. Mesut Özil 30'da hazırlanışı ve bitirişi şık bir golle dengeyi sağladı. İkinci yarıda Maxim 54'te penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.



Fenerbahçe, Zajc ile skoru ikinci kez eşitledi. Günün yıldızı Figueiredo 73'te bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle Gaziantep FK'yı zafere taşıdı: 3-2. Kanarya ligde bu sezon 16. haftada 5. mağlubiyetini aldı (4'ü deplasmanda). Sarı-lacivertliler 17. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon ligde 6. galibiyetini de sahasında alan Gaziantep FK ise 21 puana yükseldi ve 13. sıraya çıktı. Kırmızısiyahlılar haftaya Kayserispor'a konuk olacak.

BERKE DAHA NE YAPSIN!

F.Bahçe, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken Süper Lig'de 11 maç sonra kalesini kapatmıştı. Berke'nin kalesi sadece 1 maç kapalı kaldı. Genç kaleci dün her iki yarıda da birer müthiş kurtarış yapmasına rağmen biri penaltıdan 3 gole engel olamadı.

CRESPO'NUN ÇABASI BOŞA GİTTİ

Fener'de sahanın en çalışkan ismi Miguel Crespo idi. Portekizli 90 dakika her yere yetişti ancak mağlubiyeti engelleyemedi. Taraftarlar sosyal medyada, "Crespo müthiş oynadı. 'Beklenti fayda' açısından takımın en iyi transferi. Mevcut orta sahaların hepsinden iyi çıktı" yorumları yaptı.

VITOR'DAN TEK RÖTUŞ

Vitor Pereira, ligdeki son Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta ilk onbirde şans verdiği Mergim Berisha'yı kulübeye çekerken bu oyuncunun yerine geçen hafta oyuna girdikten sonra hat-trick yapan Serdar Dursun'a forma verdi.