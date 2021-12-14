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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olarak, lider Trabzonspor'la olan puan farkını 9'a indirme şansını değerlendiremedi. Sarı-lacivertli takımın mağlubiyeti, teknik direktör Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 09:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede eşitliği iki kez yakalasa da rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

Lider Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada rakibiyle arasındaki farkı 9'a düşürme şansı olan sarı-lacivertliler bu fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin bu yenilgisi, Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de yankı uyandırdı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

A BOLA

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola maç sonrası, "Vitor Pereira'lı Fenerbahçe, ligde yeni bir mağlubiyete daha maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

RECORD

Ülkenin bir diğer popüler spor sitesi Record ise sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la puan farkını eritemediğine atıfta bulunarak, "Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin yenilmesi sonrası ikinciliği kaçırdı" başlığını attı. Haberde "Fenerbahçe kazansaydı Konyaspor'la puanını eşitleyecekti" bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

MAIS FUTEBOL

Portekiz'in ünlü spor sitelerinden olan Mais Futebol da maça ilişkin, "Vitor Pereira yine kayıp düştü" başlığını attı.

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