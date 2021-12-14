FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti Portekiz basınında da geniş yer buldu

Süper Lig 'in 16. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede eşitliği iki kez yakalasa da rakibine 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Lider Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada rakibiyle arasındaki farkı 9'a düşürme şansı olan sarı-lacivertliler bu fırsatı değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin bu yenilgisi, Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de yankı uyandırdı...