Çok fazla hata yaptık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı. Portekizli çalıştırıcı, maça iyi hazırlandıklarını ve sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Maça da iyi başladık. Ancak ilk hatamızda geri düştük. Daha sonra beraberliği sağladık. Ancak ikinci hatamızda yine geri düştük. Tekrar eşitliği sağladık. Galibiyet golünü ararken bir hatadan daha yine geri düştük. Bu hataları yapacağımızı ön göremedik. Maçın hikayesi bu" dedi. Şampiyon olan takımın bu fırsatları geri çevirmemesi gerektiğini belirten Pereira, bu kadar hata yapınca kazanmalarının da mümkün olmadığını kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı. Portekizli çalıştırıcı, maça iyi hazırlandıklarını ve sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Maça da iyi başladık. Ancak ilk hatamızda geri düştük. Daha sonra beraberliği sağladık. Ancak ikinci hatamızda yine geri düştük. Tekrar eşitliği sağladık. Galibiyet golünü ararken bir hatadan daha yine geri düştük. Bu hataları yapacağımızı ön göremedik. Maçın hikayesi bu" dedi. Şampiyon olan takımın bu fırsatları geri çevirmemesi gerektiğini belirten Pereira, bu kadar hata yapınca kazanmalarının da mümkün olmadığını kaydetti.