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Vitor Pereira Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertli teknik adam Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli hocanın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:34
Vitor Pereira Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde sarı lacivertli teknik adam Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli hocanın o sözleri;

"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Agresif bir oyun sergilemeliyiz. Çok maç var ama bu haftaki galibiyet bizim için çok önemli.

Sahada gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Lig maratonunda önümüzde çok maç var ama bu maçtaki galibiyet bizim için çok önemli olacak.

Her zaman daha iyi bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Oyuncularım da her maçı bir fırsat olarak görüyor. Bugün, sahada hepimizin çok savaşması gerekiyor ve takım da bunun bilincinde."

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