Kura çekimi öncesi flaş açıklama! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı grubunu 3'üncü sırada tamamladı ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertli takımın Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek ve bugünkü kura öncesinde sekiz olası rakibi bulunuyor. Bu olası rakiplerden birisi olan Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag'dan, kura çekimi öncesinde sarı lacivertliler hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, kendilerinin PSV, Leicester City, Marsilya, Midtjylland, Celtic, Fenerbahçe ve Rapid Wien gibi olası rakipleri bulunduğuna dikkat çekti.

"MÜTHİŞ BİR ORTAM OLUR"

Eşleşmek istedikleri takımı açıklayan Slavia Prag'ın 45 yaşındaki hocası "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullandı.