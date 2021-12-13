Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira: Bu hataları öngöremedik

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un kayıp yaşadığı haftada fırsat tepti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Vitor Pereira: Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu.

Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor.

Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım.

Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor.