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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı lacivertliler, son olarak Rizespor'u evinde ağırlamış ve mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçından da takımlarının galibiyetle ayrılmasını ve galibiyet serisi alınmasını istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:12
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyr. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Özil, Serdar

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.

Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.

Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.

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