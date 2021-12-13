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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı lacivertliler, son olarak Rizespor'u evinde ağırlamış ve mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçından da takımlarının galibiyetle ayrılmasını ve galibiyet serisi alınmasını istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:27
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyr. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Özil, Serdar

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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