Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI | FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyr. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Szalai, Tisserand, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Özil, Serdar
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.