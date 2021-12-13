Gaziantep FK Fenerbahçe: 3-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Trabzonspor'un Antalyaspor'a yenildiği haftada Fenerbahçe fırsat tepti ve Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Joao (2) ve Maxim kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise Mesut Özil ve Miha Zajc'tan geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya 27 puanla 5. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 21'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklik tercih etti.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi.

Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü.

Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.