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Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'dan kura sonrası flaş paylaşım! "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu"

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Slavia Prag olurken, Çek ekibi kura sonrası ilginç bir paylaşım yaptı. Kura çekiminden önce Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe ile eşleşmek istediklerini açıklarken, kura sonrası bu dileğinin gerçekleşmesi üzerine Slavia'nın sosyal medya hesabından, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:48
Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'dan kura sonrası flaş paylaşım! "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Slavia Prag ile eşleşti.

Kura öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trpisovsky'nin bu dileği gerçekleşirken, Çek ekibi de sosyal medyadan dikakt çeken bir paylaşımda bulundu.

Slavia Prag'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

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