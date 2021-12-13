Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'dan kura sonrası flaş paylaşım! "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Slavia Prag ile eşleşti.

Kura öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trpisovsky'nin bu dileği gerçekleşirken, Çek ekibi de sosyal medyadan dikakt çeken bir paylaşımda bulundu.

Slavia Prag'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım: