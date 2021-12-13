Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

Ligin devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda da ilgilendiği Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu için Başakşehir’e yapacağı teklif de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

F.Bahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Visca… Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi G.Saray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Kanarya, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi.

Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.

Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK
Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

SİNAN GÜMÜŞ GİTMEYE SICAK
F.Bahçe yönetiminin 5 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra bir de takasta oyuncu önermesi bekleniyor. Bu sezonun başında gönderilmek istenen ancak kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş de transfer görüşmelerinde bonus olarak yer alacak. F.Bahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

DİĞER
İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni imajı...
Büyükçekmece'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 bekçi yaralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor