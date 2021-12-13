Fenerbahçe'den Edin Visca harekatı! İşte yapılacak teklif

F.Bahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Visca… Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi G.Saray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Kanarya, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi.

10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.