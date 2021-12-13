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Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

Lider Trabzonspor’un kaybetmesiyle zirveye 3 puan yaklaşma şansı yakalayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki kritik karşılaşmada Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler rakibini devirerek hem Beşiktaş derbisi öncesi moral kazanmak hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlıyor. Hakem Atilla Karaoğlan. Süper Lig'deki son maçında Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Kanarya, Gaziantep'i de devirip lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takımda 4 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

3 SAKAT, İRFAN CEZALI
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemeyecek. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak. Kart cezaları sona eren Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde bu akşam görev yapabilecek.

Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA
Kanarya'da Luiz Gustavo ile Filip Novak sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, bu akşam 4. sarı kartını görmeleri halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

EROL BULUT VE CAULKER BUGÜN RAKİP
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

Aynı şekilde sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker da görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun

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