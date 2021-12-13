Fenerbahçe için fırsat günü! İşte Vitor Pereira'nın Gaziantep maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlıyor. Hakem Atilla Karaoğlan. Süper Lig'deki son maçında Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Kanarya, Gaziantep'i de devirip lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takımda 4 eksik bulunuyor.

3 SAKAT, İRFAN CEZALI

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra PFDK'dan 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci bu akşam forma giyemeyecek. Göztepe deplasmanında da oynamayan İrfan Can cezasını bugünkü maçla tamamlayacak. Kart cezaları sona eren Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde bu akşam görev yapabilecek.