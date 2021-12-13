FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kader sınavı! Gaziantep FK maçında...

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilmesi gündeme gelmiş, 1 numaralı teknik direktör adayı olarak da Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli'nin ismi ön plana çıkmıştı.
İtalyan teknik adamın dün Karagümrük'ten istifa ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Resmi açıklama gelmese de hareketli saatler yaşandı.
İDDİALAR ADETA HAVADA UÇUŞTU
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar Sarı-Lacivertli takımın bugün Gaziantep'te alacağı muhtemel puan kaybı sonrasında teknik direktör Pereira ile yolların ayrılabileceği ve akabinde İtalyan teknik adam Farioli ile masaya oturabileceğini iddia ettiler. Yönetim sessiz kalsa da spekülasyolar adeta havada uçuştu.