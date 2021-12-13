FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh'ten Zorya'ya görkemli veda! Fenerbahçe...

İranlı genç futbolcunun Doğu Avrupa ülkesine vedası, simgesel açıdan ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Dinamo Kiev maçının 49. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, sağ kanattan ceza sahası içine yerden kesilen topu kaleye sırtı dönük kontrol etti, ardından kendi etrafında 180 derece dönerek penaltı noktası yakınından yaptığı şık vuruşla kaleciyi avladı. Ukrayna futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forveti kabul edilen ve kaleye sırtı dönük aldığı toplarda dönerek yaptığı vuruşlarda attığı golleri meşhur olan Andriy Shevchenko tipi bir golle ülkeye 'hoşça kal' dedi.

TAKIMIN EN İYİSİ HALİNE GELDİ

Allahyar Sayyadmanesh aradan geçen bir yılı aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maça çıkan İranlı forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol attı, 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Birçok kez takımının en iyi oyuncusu seçildi, son olarak Zorya'da kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.