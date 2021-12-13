FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh'ten Zorya'ya görkemli veda! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'nın Zorya ekibine giden Allahyar, burada bir yılı biraz aşkın geçici dönemini tamamladı. Milliyet'te yer alan habere göre 20 yaşındaki İranlı futbolcunun ülkeye vedası ise görkemli oldu.
LUCESCU'YU GALİBİYETTEN ETTİ
Allahyar Sayyadmanesh dün akşam son şampiyon Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı başkent ekibine karşı deplasmanda sahne alan oyuncu, mağlup durumdaki Zorya'yı yenilgiden kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.
FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞÜ RESMEN AÇIKLANDI
Zorya Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'Allahyar aramızdan ayrılıyor. Bu maç onun buradaki son maçıydı' diyerek ayrılığı açıkladı. İranlı futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi.