De Jong ve Romero

Ara transfer yaklaşırken ortalık ısınıyor. Forvet ve bek+kanat takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için İspanya'dan Luuk de Jong, Arjantin'den ise Romero iddiası geldi. Estadio Deportivo, Barcelona'nın takımda şans bulmakta zorlanan Luuk de Jong'un sözleşmesini ocak ayında feshedeceğini duyurdu. 31 yaşındaki Hollandalı golcünün, kiralık olarak sarı-lacivertli takımın yolunu tutabileceği ifade edildi. Arjantin'den Ultimas Noticias ise Boca Juniors'un talip olduğu Paraguaylı sol açık Angel Romero ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia etti. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam edebileceği bildirildi.

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La Liga'da bu sezon 7 kez şans bulup 1 gol atan Luuk de Jong, kariyerinde ise 377 maçta 153 gol attı, 77 asist gerçekleştirdi. Hollanda Milli Takımı'nda ise 38 maçta yer alıp, 8 kez fileleri sarstı.

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Paraguay Milli Takımı'nda 37 kez oynayıp 9 gol atan Romero, iki kanadın yanı sıra forvette de oynayabiliyor. Corinthians ve San Lorenzo formaları giyen yıldız 191 maçta 33 gol+26 asistlik performans sergiledi.