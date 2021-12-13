Çek yıldızdan Fenerbahçe eşleşmesi sonrası güldüren Mesut Özil yorumu!

Avrupa'da ülkemizi Galatasaray ile beraber temsil edecek olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçına 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de çıkacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çekya'da oynanacak.

Temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek olan Çekya ekibinde futbolculardan Lukáš Masopust ve Daniel Samek'in yanı sıra Çek basını da eşleşmeyi değerlendirdi.

"HAYALİ GERÇEKLEŞTİ"

Haberde, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile eşleşmek isteyen Jindrich Trpisovsky'nin hayalinin gerçek olduğu söylendi. Trpisovsky, "Henüz oynamadığımız, güzel stadyumu ve taraftarı olan Fenerbahçe ile eşleşmek istiyorum" demişti.

Çek basını, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yedi yıldır şampiyonluğu beklemesine rağmen, hiçbir zaman yarıştan kopmadı ve on dokuz şampiyonluğu var. Geçen yıl Beşiktaş'ın sadece iki puan gerisinde üçüncü oldu.

Takımda Çek milli takımı üyesi Filip Novák'ın yanı sıra Alman dünya şampiyonu Mesut Özil ve geçmişte Bayern Münih'te forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo da yer alıyor." yorumunu yaptı.





"TANIŞMAK GÜZEL OLURDU"

17 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Samek, kulüp sitesine yaptığı açıklamada "Uzun süredir Arsenal hayranıyım ve elbette Mesut'u iyi tanıyorum. Onunla tanışmak güzel olurdu. Fenerbahçe ile güzel bir karşılaşma olacak, heyecanlıyım. Türkiye'ye gitmek istiyorduk." dedi.

"MESUT ÖZİL'İ UNUTMUŞUM"

Futbolculardan Lukáš Masopust ise Mesut Özil'in Fenerbahçe'de forma giydiğini unuttuğunu söyleyerek, "Mesut Özil'in de orada oynadığını tamamen unutmuşum. Ama Jablonec'ten beri tanıdığım arkadaşım Filip Novák ile karşılaşmayı daha çok dört gözle bekliyorum." dedi.