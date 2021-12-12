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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzonspor'un puan kaybettiği hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahça maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 23:49
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep'i deplasmanda yenerek zirveye yaklaşmak istiyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev yapamayacak.

NOVAK VE ZAJC'IN CEZALARI BİTTİ

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun

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