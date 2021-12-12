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Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerle adı anılan Francesco Farioli, Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisinde görev aldığı süre boyunca formsuz bir süre geçiren Farioli'ye adeta 'Fenerbahçe şanssızlığı' vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 12:30
Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak 16. haftada Konyaspor'u evinde konuk ederken, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

Maç sonrası Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

F.BAHÇE İLE ADI ANILDI VE...
Karagümrükspor'un teknik patronu Francesco Farioli adı Fenerbahçe ile anıldıktan sonra adeta dibe vurdu... İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Pereira'nın yerine kendisine teklif yaptığı iddialarının ardından ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti.

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