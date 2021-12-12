Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak 16. haftada Konyaspor'u evinde konuk ederken, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak 16. haftada Konyaspor'u evinde konuk ederken, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maç sonrası Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.
F.BAHÇE İLE ADI ANILDI VE...
Karagümrükspor'un teknik patronu Francesco Farioli adı Fenerbahçe ile anıldıktan sonra adeta dibe vurdu... İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Pereira'nın yerine kendisine teklif yaptığı iddialarının ardından ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti.
Kırmızı-siyahlılar; Trabzonspor'a 2-0, Konyaspor'a 4-1, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup olurken puan cetvelinde de 8. sıraya geriledi.