Francesco Farioli'nin Fenerbahçe şanssızlığı! Yollarını ayırdı ve o rakam...

F.BAHÇE İLE ADI ANILDI VE...

Karagümrükspor'un teknik patronu Francesco Farioli adı Fenerbahçe ile anıldıktan sonra adeta dibe vurdu... İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Pereira'nın yerine kendisine teklif yaptığı iddialarının ardından ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti.