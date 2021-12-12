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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı öncesi usta yazardan flaş açıklama! "Final..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Maç öncesi Fenerbahçe cephesinde, 'seri galibiyet' isteği bulunuyor. Kanarya, ara döneme Trabzonspor'a en yakın yerde girmek istiyor. Bununla beraber maç öncesi Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, önemli değerlendirmelerde bulunurken, Fenerbahçe için Gaziantep FK maçının önemini anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 11:25
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı öncesi usta yazardan flaş açıklama! "Final..."

F.Bahçe, Avrupa sonrası lige döndü. Gaziantep'e konuk olacak sarı-lacivertlilerden nasıl bir oyun bekliyorsunuz?
İlk yarının en kritik maçına çıkıyor. Eğer Gaziantep karşılaşmasından galibiyetle ayrılırsa 4'te 4 yapma ihtimali çok yüksek. Maça nasıl çıkacağından ziyade önemli oyuncularının vereceği performans önemli.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı öncesi usta yazardan flaş açıklama! "Final..."

ÖZİL VE GUSTAVO'NUN BAŞKALAŞMASI LAZIM
Mesut Özil-Gustavo- Sosa gibi yıldızların bu maçlarda başkalaşması lazım. Bu yüzden İrfan Can çok önemli bir eksik. Trabzonspor'un, dün olduğu gibi ilk yarının bitimine kadar daha puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe için final gibi bir maç olacak.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı öncesi usta yazardan flaş açıklama! "Final..."

Gaziantep FK evinde yenilmiyor. Fenerbahçe, eski hocası Erol Bulut'un takımının serisini bozabilir mi?
Bunu yapmak zorundalar. Vitor Pereira'nın taktikleri Gaziantep gibi kapalı oynayan takımlar karşısında işe yaramıyor.

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