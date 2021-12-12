Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı öncesi usta yazardan flaş açıklama! "Final..."

F.Bahçe, Avrupa sonrası lige döndü. Gaziantep'e konuk olacak sarı-lacivertlilerden nasıl bir oyun bekliyorsunuz? İlk yarının en kritik maçına çıkıyor. Eğer Gaziantep karşılaşmasından galibiyetle ayrılırsa 4'te 4 yapma ihtimali çok yüksek. Maça nasıl çıkacağından ziyade önemli oyuncularının vereceği performans önemli.

ÖZİL VE GUSTAVO'NUN BAŞKALAŞMASI LAZIM

Mesut Özil-Gustavo- Sosa gibi yıldızların bu maçlarda başkalaşması lazım. Bu yüzden İrfan Can çok önemli bir eksik. Trabzonspor'un, dün olduğu gibi ilk yarının bitimine kadar daha puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe için final gibi bir maç olacak.