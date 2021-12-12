Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarından 3. sırada ayrılarak, UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları boyunca turnuvanın kendileri için önemsiz olduğunu dile getirse de, camia tarafından UEFA Konferans Ligi'nde 'final oynanabileceği' görüşü hakim. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın da, Futbol Plus Youtube kanalında Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi play-off turunda çekeceği kurayı değerlendirdi. İşte o sözler...

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 17:19 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 18:12
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Öncelikle şunu söylemek gerekir, Türk futbol kamuoyunda şölye bir tabi vardır, "X takım gelsin, bu gelsin." diye. Ancak baktığımız zaman hiçbir takımın Fenerbahçe sikletinde olmadığını görüyoruz. Bu sebeple temsilcimiz, avantajlı durumda bulunuyor. Fakat buradaki dezavantaj, takımlardan ziyade teknik direktör Vitor Pereira'da.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Pereira, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında yaptığı neredeyse tüm konuşmalarda, UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemediklerini, Süper Lig'in, Avrupa Ligi'ne nazaran kendilerine göre daha önemli olduğunu söyledi. Pereira, "Siz gerçekten Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyor musunuz?" dedi. Bu söylem, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışmadı.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

"EN PRAGMATİK YOL, UEFA KONFERANS LİGİ"
Fenerbahçe için en pragmatik yol, UEFA Konferans Ligi gibi gözüküyor. Fenerbahçe yönetiminin ara transfer döneminde nasıl takviyeler yapacağı bilinmezken, burada iş Vitor hocaya düşüyor. Fenerbahçe'nin rakiplerinden ziyade, merakım şu yönde, 'Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni almak istiyor mu, istemiyor mu?'

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Çünkü, eğer almak isterse, muhtemel rakipleri olan takımların hepsini eleyebilecek kalibrede. Neden diye soracak olursak; Fenerbahçe elindeki ilk 11 itibarıyla, tüm rakiplerinden üstün. Burada anahtar, Vitor Pereira'nın elinde.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

"HER ŞER PEREIRA'NIN ELİNDE"
Vitor Pereira, Avrupa'da kupa kaldırmak istiyor mu, istemiyor mu? Artık her şey Portekizli hocanın elinde.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Mourinho ile beraber Roma çok iyi değil, kan uyuşmazlığı oldu. Sheriff de bu sene çok büyük sürprizlere imza attı. Fenerbahçe de grup aşamalarında çok büyük şanssızlıklarla karşı karşıya kaldı. Penaltı kaçtı, direkten dönen toplar oldu.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

"FİNALDE GÖREBİLİRİZ"
Fenerbahçe, sezonun en iyi maçlarını Olympiakos'a karşı oynadı. Maçtan, 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sebeple Fenerbahçe artık UEFA Konferans Ligi'nde daha akılcı, daha faydalı bir şekilde oynayarak en azından bu sene bir Türk takımını, finalde görebiliriz.

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