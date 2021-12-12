Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ni kazanabilir mi? Kura çekimi ve Vitor Pereira için flaş yorum...

Öncelikle şunu söylemek gerekir, Türk futbol kamuoyunda şölye bir tabi vardır, "X takım gelsin, bu gelsin." diye. Ancak baktığımız zaman hiçbir takımın Fenerbahçe sikletinde olmadığını görüyoruz. Bu sebeple temsilcimiz, avantajlı durumda bulunuyor. Fakat buradaki dezavantaj, takımlardan ziyade teknik direktör Vitor Pereira'da.

Pereira, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında yaptığı neredeyse tüm konuşmalarda, UEFA Avrupa Ligi'ni önemsemediklerini, Süper Lig'in, Avrupa Ligi'ne nazaran kendilerine göre daha önemli olduğunu söyledi. Pereira, "Siz gerçekten Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyor musunuz?" dedi. Bu söylem, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakışmadı.