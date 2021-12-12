Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Luuk de Jong...

Süper Lig'de 27 puanla Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayı için flaş bir yıldızla ilgileniyor.
Süper Lig'de 27 puanla Trabzonspor'un 12 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, ocak ayı için flaş bir yıldızla ilgileniyor.
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kış transfer döneminde forvet takviyesi yapacak olan Kanarya, adaylarını belirledi.
Kadrosunda; Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia gibi isimler bulunan Fenerbahçe'de, net bir golcü eksikliği hissedildi.
İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Luuk de Jong için devrede olduğu iddia edildi.
Bu sezon İspanyol devi Barça'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı yıldız, istenilen performansı gösteremedi. Barça'nın 6 ay daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında göndermek istediği belirtilmişti.
De Jong'un bonservisini elinde bulunduran Sevilla'nın ise oyuncunun geri dönmesine sıcak bakmadığı, yetkililerin, 1.88 boyundaki golcüye kendisine kulüp bulmasını söylediği öne sürüldü.
İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edildi.
Haberde, Luuk de Jong için Beşiktaş ve PSV'nin de devrede olduğu bilgisi verildi.
LUUK DE JONG KİMDİR?
27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2023'de sona eriyor.